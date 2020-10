Tiziano Ferro grato a Papa Francesco: il ringraziamento del cantante (Di giovedì 22 ottobre 2020) Hanno sorpreso e si confermano una svolta di pensiero le parole di Papa Francesco nei confronti dell’unioni civili per le coppie omosessuali. Il pontefice ha infatti riconosciuto di merito a queste coppie il diritto d’avere una famiglia e d’amare e essere amati come tutti, parole quelle di Papa Francesco che hanno procurato reazioni, ma anche polemiche dettate da un contesto sociale contemporaneo dove alcuni governi ancora oggi esitano a dare una tutela e riconoscimento ad ogni tipo d’amore. “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo.” Le parole di Bergoglio sono state accolte con entusiasmo da Tiziano ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Hanno sorpreso e si confermano una svolta di pensiero le parole dinei confronti dell’unioni civili per le coppie omosessuali. Il pontefice ha infatti riconosciuto di merito a queste coppie il diritto d’avere una famiglia e d’amare e essere amati come tutti, parole quelle diche hanno procurato reazioni, ma anche polemiche dettate da un contesto sociale contemporaneo dove alcuni governi ancora oggi esitano a dare una tutela e riconoscimento ad ogni tipo d’amore. “Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno deve esserne escluso. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo.” Le parole di Bergoglio sono state accolte con entusiasmo da...

