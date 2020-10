Titolo V: Rai3 dà voce al territorio nel nuovo talk del venerdì (Di giovedì 22 ottobre 2020) Titolo V, Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei Lombardia, Liguria, Campania e Piemonte varano le prime chiusure anti-Covid. In Sicilia e Calabria sono scattate le prime “zone rosse”. L’emergenza sanitaria ha evidenziato la determinante responsabilità delle istituzioni locali, tema sul quale in Italia si innescano conflitti. Governo da una parte, Regioni dall’altra. Su Rai3, nella prima serata del venerdì, il nuovo programma d’approfondimento Titolo V proverà ad affrontare l’argomento da vicino, cioè con i protagonisti del territorio, a partire dal 23 ottobre. Ogni settimana, la trasmissione racconterà l’Italia con due conduttori che – come vi avevamo anticipato – si alterneranno in due studi: la giornalista ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 22 ottobre 2020)V, Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei Lombardia, Liguria, Campania e Piemonte varano le prime chiusure anti-Covid. In Sicilia e Calabria sono scattate le prime “zone rosse”. L’emergenza sanitaria ha evidenziato la determinante responsabilità delle istituzioni locali, tema sul quale in Italia si innescano conflitti. Governo da una parte, Regioni dall’altra. Su, nella prima serata del venerdì, ilprogramma d’approfondimentoV proverà ad affrontare l’argomento da vicino, cioè con i protagonisti del, a partire dal 23 ottobre. Ogni settimana, la trasmissione racconterà l’Italia con due conduttori che – come vi avevamo anticipato – si alterneranno in due studi: la giornalista ...

