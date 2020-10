The Prom, il trailer del nuovo film musical targato Netflix (Di giovedì 22 ottobre 2020) Netflix ha appena rilasciato online il trailer di “The Prom”, il nuovo musical in arrivo sulla piattaforma dal prossimo 11 dicembre Netflix ha appena distribuito il trailer di “The Prom”, il nuovo film di Ryan Murphy con Meryl Streep come protagonista. Si tratta dell’adattamento dell’opera portata a teatro da Chad Beguelin e Bob Martin nel 2018. Il lungometraggio verrà distribuito dal sito streaming il prossimo 11 dicembre. La trama Protagonista della storia è una liceale, intenta a portare la sua fidanzata (c’è già aria di modernità) al ballo di fine anno, ma la sua città e abitanti conservatori sembrano non ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020)ha appena rilasciato online ildi “The”, ilin arrivo sulla piattaforma dal prossimo 11 dicembreha appena distribuito ildi “The”, ildi Ryan Murphy con Meryl Streep come protagonista. Si tratta dell’adattamento dell’opera portata a teatro da Chad Beguelin e Bob Martin nel 2018. Il lungometraggio verrà distribuito dal sito streaming il prossimo 11 dicembre. La trama Protagonista della storia è una liceale, intenta a portare la sua fidanzata (c’è già aria di modernità) al ballo di fine anno, ma la sua città e abitanti conservatori sembrano non ...

arvtinmyveins : Talmente rincoglionita che invece di leggere The Prom ho letto The Porn ed ero tipo uau Ryan Murphy si dà alla pornografia, complimenti - icarvsplume : RT @kristedly: ryan murphy ha solo diretto e prodotto the prom, il musical esiste già quindi lui non c'entra assolutamente nulla con la tra… - lauren__canary : RT @kristedly: ryan murphy ha solo diretto e prodotto the prom, il musical esiste già quindi lui non c'entra assolutamente nulla con la tra… - holdfannie : ryan ryan ryan non potevi stare 3 settimane senza tirare fuori qualcosa dal tuo cappello si lo guardo the prom tranquillo ci sentiamo dopo - moviestruckers : #TheProm: il teaser trailer del musical con #MerylStreep e #NicoleKidman -