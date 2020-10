The Prom, di Ryan Murphy: ecco il teaser trailer del film con Meryl Streep e Nicole Kidman (Di giovedì 22 ottobre 2020) Netflix ha appena pubblicato il teaser trailer ufficiale di The Prom, diretto da Ryan Murphy. Questo film arriverà nella piattaforma di streaming l’11 dicembre 2020. Le riprese sono iniziate nel mese di dicembre del 2019, per poi essere interrotte a marzo a causa del Covid-19. Dopo diversi mesi di pausa, i lavori sono ripartiti il 23 luglio 2020. Il teaser – in cui troviamo Meryl Streep e Nicole Kidman cantare e ballare – anticipa la trama, i personaggi e, come prevedibile, la massiccia presenza della musica. L’intricata storia presenta un complicarsi degli eventi: il culto innaturale e quasi patologico della propria persona spingerà alcuni maliziosi personaggi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Netflix ha appena pubblicato ilufficiale di The, diretto da. Questoarriverà nella piattaforma di streaming l’11 dicembre 2020. Le riprese sono iniziate nel mese di dicembre del 2019, per poi essere interrotte a marzo a causa del Covid-19. Dopo diversi mesi di pausa, i lavori sono ripartiti il 23 luglio 2020. Il– in cui troviamocantare e ballare – anticipa la trama, i personaggi e, come prevedibile, la massiccia presenza della musica. L’intricata storia presenta un complicarsi degli eventi: il culto innaturale e quasi patologico della propria persona spingerà alcuni maliziosi personaggi ...

batwcomics : finalmente o trailer de the prom jwjshsjsjsjbe - arvtinmyveins : Talmente rincoglionita che invece di leggere The Prom ho letto The Porn ed ero tipo uau Ryan Murphy si dà alla pornografia, complimenti - icarvsplume : RT @kristedly: ryan murphy ha solo diretto e prodotto the prom, il musical esiste già quindi lui non c'entra assolutamente nulla con la tra… - lauren__canary : RT @kristedly: ryan murphy ha solo diretto e prodotto the prom, il musical esiste già quindi lui non c'entra assolutamente nulla con la tra… - holdfannie : ryan ryan ryan non potevi stare 3 settimane senza tirare fuori qualcosa dal tuo cappello si lo guardo the prom tranquillo ci sentiamo dopo -