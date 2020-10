The haunting of Bly Manor, la nuova serie horror di Netflix (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, è finalmente disponibile su Netflix The haunting of Bly Manor. La seria si configura come ideale seconda stagione di The haunting of Hill House, la terrificante serie horror che ha cinquistato il cuore degli appassionati nel 2018. Questa seconda stagione non segue le vicende di Hill House, già concluse nella prima, ma ne replica lo schema. Entrambe le stagioni, infatti, traggono ispirazione da classici del genere gotico e li reinterpretano liberamente, ambientandoli ai giorni nostri (o comunque in epoca recente). Anche l’autore della serie, Mike Flanagan, è lo stesso della prima stagione. Vi ritroviamo anche alcuni attori, tra cui la bravissima Victoria Pedretti nel ruolo della protagonista, l’istitutrice ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo una lunga attesa, è finalmente disponibile suTheof Bly. La seria si configura come ideale seconda stagione di Theof Hill House, la terrificanteche ha cinquistato il cuore degli appassionati nel 2018. Questa seconda stagione non segue le vicende di Hill House, già concluse nella prima, ma ne replica lo schema. Entrambe le stagioni, infatti, traggono ispirazione da classici del genere gotico e li reinterpretano liberamente, ambientandoli ai giorni nostri (o comunque in epoca recente). Anche l’autore della, Mike Flanagan, è lo stesso della prima stagione. Vi ritroviamo anche alcuni attori, tra cui la bravissima Victoria Pedretti nel ruolo della protagonista, l’istitutrice ...

NetflixIT : Un po’ di titoli che fanno clamorosamente autunno perfetti da abbinare al clima che c’è fuori: Una mamma per amica… - natavren : Ho appena finito the haunting of bly manor e che dire mai pianto così tanto per una serie tv, sono morta, grazie twitter - Carlotta_Cor : Sono le due di notte, quale momento migliore per iniziare the haunting of Bly Manor - paperss2106 : HO APPENA FINITO THE HAUNTING OF BLY MANOR NON HO PIÙ LACRIME NÉ LIQUIDI NEL MIO CORPO MI SENTO MALISSIMO SONO INSTABILE - cremadichiello : forse dovrei smetterla di rivedere the haunting of bly manor e soffrire -