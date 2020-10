The Flash, Michael Keaton: "Tutti e 127 i Batman saranno nel film" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Michael Keaton non fornisce certezze sulla sua presenza in The Batman, ma risponde scherzosamente affermando che nel film ci saranno Tutti e 127 i precedenti Batman. Michael Keaton non ha confermato la sua partecipazione in The Flash nei panni di Batman, ma ha anticipato giocosamente che Tutti e 127 gli attori che hanno interpretato Batman saranno nel film. Michael Keaton ha partecipato come ospite al Jimmy Kimmel Live senza però confermare la notizia bomba che lo vuole nel cast di The Flash di nuovo nel ruolo di Batman. La notizia è stata confermata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020)non fornisce certezze sulla sua presenza in The, ma risponde scherzosamente affermando che nelcie 127 i precedentinon ha confermato la sua partecipazione in Thenei panni di, ma ha anticipato giocosamente chee 127 gli attori che hanno interpretatonelha partecipato come ospite al Jimmy Kimmel Live senza però confermare la notizia bomba che lo vuole nel cast di Thedi nuovo nel ruolo di. La notizia è stata confermata ...

The Flash, Michael Keaton: "Tutti e 127 i Batman saranno nel film"

NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 22/10/2020 Michael Keaton non ha confermato la sua partecipazione in The Flash nei panni di Batman, ma ha anticipato giocosamente che tutti e 127 gli attori che ...

