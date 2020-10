Tg Politico Parlamentare | edizione del 22 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Se fosse necessario, il governo e’ pronto a intervenire nuovamente per sbarrare la strada alla pandemia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene alla Camera e spiega che “l’Italia è oggi in una situazione ben diversa rispetto a quella del mese di marzo, anche se questa situazione si sta dimostrando molto critica”. Il premier ha ricordato che e’ necessario chiedere sacrifici e limitazioni agli italiani e si e’ detto fiducioso che l’intera comunità nazionale saprà esprimere anche questa volta la serietà e la forza d’animo necessarie. Intanto i nuovi contagi continuano a salire, superando quota 16mila nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero dei morti che oggi sono 136, nove piu’ di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 992. Rispetto a ieri sono aumentati di 66.LICENZIAMENTI, NIENTE ACCORDO