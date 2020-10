Tg Cultura, edizione del 22 ottobre 2020 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Fabbriche di tessuti, sartorie teatrali, laboratori di ricamo, atelier, piccoli musei e grandi maison. Il prossimo fine settimana saranno oltre 70 i luoghi che ci faranno sognare a occhi aperti grazie ad Apritimoda, la manifestazione arrivata alla sua quarta edizione che per due giorni permette a tutti di visitare le stanze segrete del saper fare italiano. Questa edizione di Apritimoda per la prima volta porterà gli appassionati anche nelle sartorie dei teatri più prestigiosi e nei piccoli musei, spesso poco conosciuti ma scrigni di tesori che hanno fatto la storia della moda italiana.– NASCE GARDENROUTEITALIA, GUIDA UFFICIALE AI GIARDINI ITALIANI Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) Fabbriche di tessuti, sartorie teatrali, laboratori di ricamo, atelier, piccoli musei e grandi maison. Il prossimo fine settimana saranno oltre 70 i luoghi che ci faranno sognare a occhi aperti grazie ad Apritimoda, la manifestazione arrivata alla sua quarta edizione che per due giorni permette a tutti di visitare le stanze segrete del saper fare italiano. Questa edizione di Apritimoda per la prima volta porterà gli appassionati anche nelle sartorie dei teatri più prestigiosi e nei piccoli musei, spesso poco conosciuti ma scrigni di tesori che hanno fatto la storia della moda italiana.– NASCE GARDENROUTEITALIA, GUIDA UFFICIALE AI GIARDINI ITALIANI

