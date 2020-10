Terrorismo, in Francia massima allerta attentati. Macron impone un giro di vite sugli ambienti islamisti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cresce la tensione in Francia dopo la decapitazione dell’insegnante che aveva mostrato in classe le caricature di Maometto. Nel Paese, fanno sapere delle fonti all’Ansa, «già da alcuni giorni c’è la massima allerta per eventuali attentati». In particolare, si teme possano essere nel mirino di terroristi «gli aeroporti e le istituzioni francesi». Proprio nel pomeriggio, alla stazione di Lione, è stato diramato un allarme bomba dopo che una donna che trasportava più borse ha minacciato di farle saltare in aria e ha gridato ad alta voce «Allah-u-Akbar». La donna è stata immediatamente isolata dalle autorità e nelle borse non è stato trovato nessun esplosivo. October 22, 2020 Tuttavia, se attacchi con dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cresce la tensione indopo la decapitazione dell’insegnante che aveva mostrato in classe le caricature di Maometto. Nel Paese, fanno sapere delle fonti all’Ansa, «già da alcuni giorni c’è laper eventuali». In particolare, si teme possano essere nel mirino di terroristi «gli aeroporti e le istituzioni francesi». Proprio nel pomeriggio, alla stazione di Lione, è stato diramato un allarme bomba dopo che una donna che trasportava più borse ha minacciato di farle saltare in aria e ha gridato ad alta voce «Allah-u-Akbar». La donna è stata immediatamente isolata dalle autorità e nelle borse non è stato trovato nessun esplosivo. October 22, 2020 Tuttavia, se attacchi con dei ...

