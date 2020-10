Terremoto, centinaia di segnalazioni: “Qui trema tutto”. Ma è giallo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Due scosse di Terremoto sono state avvertite a Roma e provincia. Al momento non sono ancora stati diffusi dati ufficiali dell'Ingv, ma sono molte le persone che sui social stanno chiedendo cosa sia successo, dicendo di aver avvertito due scosse abbastanza forti. Il sisma è stato avvertito a Ronciglione, Bracciano, Ladispoli, Grottarossa e Labaro. Alcuni affermano di aver avvertito due scosse e di aver sentito muoversi portoni e finestre. Altri, invece, hanno dichiarato di aver sentito solo un forte boato. Motivo che spiegherebbe il fatto della mancata diffusione di dati da parte dell'Ingv. Si tratterebbe in ogni caso di una scossa lieve, che non dovrebbe aver provocato danni nella zona sud della capitale, dove è stata avvertita. Ulteriori informazioni saranno probabilmente date nel corso del pomeriggio da parte degli organi competenti: al ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 ottobre 2020) Due scosse disono state avvertite a Roma e provincia. Al momento non sono ancora stati diffusi dati ufficiali dell'Ingv, ma sono molte le persone che sui social stanno chiedendo cosa sia successo, dicendo di aver avvertito due scosse abbastanza forti. Il sisma è stato avvertito a Ronciglione, Bracciano, Ladispoli, Grottarossa e Labaro. Alcuni affermano di aver avvertito due scosse e di aver sentito muoversi portoni e finestre. Altri, invece, hanno dichiarato di aver sentito solo un forte boato. Motivo che spiegherebbe il fatto della mancata diffusione di dati da parte dell'Ingv. Si tratterebbe in ogni caso di una scossa lieve, che non dovrebbe aver provocato danni nella zona sud della capitale, dove è stata avvertita. Ulteriori informazioni saranno probabilmente date nel corso del pomeriggio da parte degli organi competenti: al ...

_Grillology : @BeEdoardo @LetturePersiane @Paroledipaola Arrogarsi poteri. ???????????????????????????????????? Vedi un po' se in questa situazione… - arcobalenietnei : RT @MFerraglioni: Sono centinaia le boe lampeggianti in allarme #tsunami tra #Alaska e #Canada dopo il terribile #Terremoto di 7.5 °#ea… - leone52641 : RT @MFerraglioni: Sono centinaia le boe lampeggianti in allarme #tsunami tra #Alaska e #Canada dopo il terribile #Terremoto di 7.5 °#ea… - MFerraglioni : Sono centinaia le boe lampeggianti in allarme #tsunami tra #Alaska e #Canada dopo il terribile #Terremoto di 7.… - RobyPassarelli : @DatodiPaola @LelloPinto Vero, ha preso in giro gli italiani per il terremoto che uccise centinaia di persone. Loro… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto centinaia La Valtrompia ha un fremito ma mette soltanto i «brividi» Brescia Oggi La Valtrompia ha un fremito ma mette soltanto i «brividi»

Il terremoto serale, anche se lieve, innesca brividi sempre più profondi di quello che accade alla luce del giorno. E così è stato anche ieri sera per il sisma registrato a Caino una manciata di minut ...

Scossa di terremoto M 5.0 avvertita intensamente dalla popolazione: torna a tremare la terra per centinaia di chilometri in Indonesia. Dati Emsc

Terremoto, torna a tremare zona sismica Forti terremoti anche nella giornata odierna, in particolare nell\'Anello di Fuoco e soprattutto in Indonesia, molte di magnitudo ben superiore ?

Il terremoto serale, anche se lieve, innesca brividi sempre più profondi di quello che accade alla luce del giorno. E così è stato anche ieri sera per il sisma registrato a Caino una manciata di minut ...Terremoto, torna a tremare zona sismica Forti terremoti anche nella giornata odierna, in particolare nell\'Anello di Fuoco e soprattutto in Indonesia, molte di magnitudo ben superiore ?