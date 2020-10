Terra Santa | per il Covid-19 | azzerati i pellegrinaggi | in ginocchio l' economia

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Come titola il quotidiano israeliano Haaretz 'per la prima volta in 1600 anni non ci sono ... Come emerge dai dati forniti da.net sono le cifre a testimoniare la portata della crisi innescata ...

orasolaretv2000 : Con @CristofaroFranc parroco di Santa Maria Assunta a Simeri Crichi (CT) prosegue il percorso sulle Opere di Miseri… - AgenziaH : RT @M_RSezione: Fratelli tutti. Patton (Custode Terra Santa): “Il solco aperto della fraternità” - Nonostante le difficoltà, siamo chiamati… - M_RSezione : Fratelli tutti. Patton (Custode Terra Santa): “Il solco aperto della fraternità” - Nonostante le difficoltà, siamo… - FarodiRoma : Terra Santa. Per Pizzaballa “i palestinesi hanno diritto ad una terra e a una nazione” - santa_slavina : RT @FreePatrick3: Domani, 21 ottobre, si terrà un'udienza per Patrick, che si appellerà alla sua recente decisione di rinnovo della detenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra Santa

Servizio Informazione Religiosa

Per la prima volta in 1600 anni non vi sono pellegrini, le perdite hanno toccato la quota complessiva di 320 milioni. L’indotto legato al settore permette il sostentamento di 10.300 famiglie. Per gli ...L’Associazione Ecoturismo Valtellina e Valchiavenna, in collaborazione con l'Archivio di Bormio, ha organizzato per sabato 24 ottobre un incontro nel quale si parlerà di streghe, credenze, magie, supe ...