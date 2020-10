TERNA | “Nei 7 mesi di ora legale risparmiati 66 milioni di euro”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nei 7di oral’Italia ha risparmiato complessivamente 400di kilowattora di elettricità, pari al consumo medio annuo di circa 150mila famiglie, con un beneficio economico per il sistema di 66di euro e impatti positivi anche in termini di sostenibilità ambientale pari a 205 mila tonnellate in meno di CO2 immesse in atmosfera.È quanto emerge dalla rilevazioni effettuata da, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, a pochi giorni dal ritorno dell’ora solare, prevista domenica 25 ottobre. Il risparmio economico – spiega la Società in una nota – è calcolato considerando il fatto che quest’anno, nel periodo di ora, il costo del kilowattora medio ...