Terapia Intensiva: l'Italia ha a disposizione 6.458 posti (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'Italia ha a disposizione 6.458 posti di Terapia Intensiva, oltre mille in più rispetto ai 5.179 dello scorso anno. La Germania dispone attualmente di 30.208 posti Stando agli ultimi dati pubblicati dalla Protezione civile, al 21 ottobre 2020 risultano complessivamente occupati 870 posti nella Terapia Intensiva italiana per i soli pazienti Covid-19, a fronte di un totale di 6458 posti disponibili. I numeri sono molto diseguali tra le regioni: sono 123, per esempio, i letti occupati in Lombardia e Lazio; solo uno in Basilicata e nella provincia autonoma di Trento, e addirittura nessuno in Molise. L'andamento è poco tranquillizzante: solo una settimana fa i posti occupati erano ...

