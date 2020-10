Tennis, WTA Ostrava 2020: avanza Ons Jabeur, fuori Cori Gauff e Karolina Pliskova (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ad Ostrava, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda il torneo WTA Premier di Tennis 2020, oggi, giovedì 22 ottobre, sul cemento indoor boemo sono stati disputati gli ultimi cinque incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani si disputeranno i quarti di finale. Non ci sono italiane in tabellone. La tunisina Ons Jabeur elimina la lettone Jelena Ostapenko, con un duplice 6-4, mentre la ceca Karolina Muchova viene sconfitta dalla belga Elise Mertens con un perentorio 6-4 6-2, infine la statunitense Cori Gauff viene superata dalla bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 1-6 7-5 7-6 (2). La russa Daria Kasatkina viene eliminata dalla statunitense Jennifer Brady, che si impone con lo score di 7-5 6-2, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ad, in Repubblica Ceca, per quanto riguarda il torneo WTA Premier di, oggi, giovedì 22 ottobre, sul cemento indoor boemo sono stati disputati gli ultimi cinque incontri del secondo turno del tabellone principale di singolare femminile, mentre nella giornata di domani si disputeranno i quarti di finale. Non ci sono italiane in tabellone. La tunisina Onselimina la lettone Jelena Ostapenko, con un duplice 6-4, mentre la cecaMuchova viene sconfitta dalla belga Elise Mertens con un perentorio 6-4 6-2, infine la statunitenseviene superata dalla bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 1-6 7-5 7-6 (2). La russa Daria Kasatkina viene eliminata dalla statunitense Jennifer Brady, che si impone con lo score di 7-5 6-2, ...

TennisWorldit : Wta Ostrava - Sconfitta per 'folle' per Gauff. Fuori anche Pliskova - gigifaso : RT @gippu1: Il #tennis è una grande metafora della vita (Azarenka-Krejcikova, WTA Ostrava) - sportface2016 : #WTAOstrava 2020: #Azarenka affronterà #Mertens ai quarti di finale. Di seguito il programma di venerdì 23 ottobre - Antonio85817686 : La vita è una pallina da tennis che scorre lungo il nastro, non si sa mai da quale lato cadrà. #tennis #WTA… - LuciaLaVita1 : RT @repubblica: WTA, il punto resta in bilico: la palla sul nastro lascia incredula la tennista -