Tennis: Becker in tribunale per non aver consegnato i due trofei vinti a Wimbledon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Boris Becker è comparso davanti al giudice nel tribunale di Londra per rispondere della mancata restituzione dei due trofei vinti a Wimbledon, che avrebbe dovuto rendere per saldare i suoi debiti dopo la bancarotta dichiarata nel 2017. Becker, che si è dichiarato non colpevole, è inoltre accusato di aver nascosto proprietà immobiliari e più di 1,3 milioni di dollari detenuti in conti bancari. Il processo inzierà a settembre 2021 e potrebbe portare Becker, attualmente libero su cauzione, a scontare diversi anni di carcere. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Borisè comparso davanti al giudice neldi Londra per rispondere della mancata restituzione dei due, che avrebbe dovuto rendere per saldare i suoi debiti dopo la bancarotta dichiarata nel 2017., che si è dichiarato non colpevole, è inoltre accusato dinascosto proprietà immobiliari e più di 1,3 milioni di dollari detenuti in conti bancari. Il processo inzierà a settembre 2021 e potrebbe portare, attualmente libero su cauzione, a scontare diversi anni di carcere.

