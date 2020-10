Tempesta d’Amore, anticipazioni del 22 ottobre: Robert è arrabbiato con Eva (Di giovedì 22 ottobre 2020) anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 22 ottobre di Tempesta d’Amore: Robert scopre dagli esami del sangue che Emilio non è suo figlio. Franzi riceverà una proposta da Steffen. Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40 dal lunedì alla domenica. La trama della puntata di oggi: Robert scopre dalle analisi del sangue di Emilio che non è suo figlio. Franzi è titubante e non saArticolo completo: Tempesta d’Amore, anticipazioni del 22 ottobre: Robert è arrabbiato con Eva dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 ottobre 2020)della puntata di oggi, giovedì 22did’Amore:scopre dagli esami del sangue che Emilio non è suo figlio. Franzi riceverà una proposta da Steffen.d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40 dal lunedì alla domenica. La trama della puntata di oggi:scopre dalle analisi del sangue di Emilio che non è suo figlio. Franzi è titubante e non saArticolo completo:d’Amore,del 22con Eva dal blog SoloDonna

tempesta_quiete : RT @danabi_b: Ho scorci di te di pensieri confusi che ti ritrovano dietro l'angolo del cuore Quell'angolo che divide ma non separa il voler… - zazoomblog : Tempesta d'amore, anticipazioni spoiler dal 2 all'8 novembre - festa_bruno : RT @JebSylvaMascher: I pezzi di #Gramellini quando parla d'amore sono come una baita di montagna in una tempesta di neve, calda, luminosa,… - JebSylvaMascher : I pezzi di #Gramellini quando parla d'amore sono come una baita di montagna in una tempesta di neve, calda, luminos… - TeknoIta : Altri programmi: Donnavventura Il selvaggio e l'innocente Furia indiana Tempesta d'amore -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’Amore ??? Appesi alla luna, The Zen Circus, testo e accordi (Nuove canzoni) Bellacanzone