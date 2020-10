Telemaco Dell’Aquila | chi è il presunto fidanzato di Guenda Goria

Leggi su gossipblog

(Di giovedì 22 ottobre 2020)Dell’Aquila, 48 anni, imprenditore, sposato e con un figlio di tre anni e mezzo. Sarebbe lui ildi, figlia di Maria Teresa Ruta che ha dichiarato al Grande Fratello Vip 5 di avere una frequentazione con lui in corso. Proprioha fatto il nome dell’uomo nel corso del reality show.ha detto di averci fatto la quarantena in Africa durante il lockdown ma che comunque ha iniziato il programma da single, per capire meglio come sarebbe andata. La moglie divsNel frattempo, durante i giorni che hanno preceduto la confessione, si è fatta viva la moglie di, invitando la ragazza a non interferire nella ...