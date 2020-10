Tappone alpino del giro a Hindley. Kelderman nuova maglia rosa (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - Com'era prevedibile, il Tappone alpino, 207 km con partenza da Pinzolo e arrivo ai laghi di Cancano a quota 1.945 e con gran dominatore lo Stelvio, quota 2.758, Cima Coppi di quest'anno, ha rivoluzionato la classifica generale del giro d'Italia e consegnato una nuova maglia rosa: l'olandese Wilko Kelderman (team Sunweb), che però ha solo 12 secondi di vantaggio sul vincitore di tappa, l'australiano e compagno di squadra Jai Hindley, che gli ha rosicchiato oltre 2 minuti. Hindley ha superato allo sprint, dopo una favolosa fuga a due lungo i tornanti dello Stelvio, in uno scenario innevato, il britannico Tao Geoghegan Hart (team Ineos Grenadiers). Terzo è arrivato lo spagnolo Pello Bilbao (team ... Leggi su agi (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - Com'era prevedibile, il, 207 km con partenza da Pinzolo e arrivo ai laghi di Cancano a quota 1.945 e con gran dominatore lo Stelvio, quota 2.758, Cima Coppi di quest'anno, ha rivoluzionato la classifica generale deld'Italia e consegnato una: l'olandese Wilko(team Sunweb), che però ha solo 12 secondi di vantaggio sul vincitore di tappa, l'australiano e compagno di squadra Jai, che gli ha rosicchiato oltre 2 minuti.ha superato allo sprint, dopo una favolosa fuga a due lungo i tornanti dello Stelvio, in uno scenario innevato, il britannico Tao Geoghegan Hart (team Ineos Grenadiers). Terzo è arrivato lo spagnolo Pello Bilbao (team ...

saraassicura : Tappa numero 18 del @GirodItalia: finalmente lo Stelvio! Non perdere il tappone alpino di oggi, con oltre 5.400 m d… - bike259dtt : @giroditalia ???? | 18º tappa #Pinzolo > Laghi di #Cancano (207 km) Tappone alpino con sole quattro salite per olt… - NotizieIN : Diretta GIRO: Oggi Tappone Alpino Arrivo in Salita Stelvio Streaming Rai TV | Ciclismo - MaurizioBilchi : Giro d’Italia, oggi 22 ottobre tappone alpino con scalata allo Stelvio e arrivo in salita - CarloMartootchy : RT @sportface2016: La #Francia vieta il passaggio del tappone alpino di sabato del #GirodItalia, saltano Colle dell'Agnello e Izoard https:… -