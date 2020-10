Tamponi rapidi per visitare gli ospiti di strutture per anziani e disabili. In Emilia Romagna da metà novembre (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non bisogna arretrare di un millimetro sulle norme di sicurezza, ma non possiamo ignorare il dolore dei familiari dei degenti che non vogliono lasciarli soli”, così il vicepresidente dell’Emilia Romagna, Elly Schlein e l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, in calce alla notizia che la Regione di Bologna è al lavoro per dotare i gestori delle strutture residenziali per anziani e disabili (Rsa e Rsd) di Tamponi rapidi per favorire una modalità di screening immediato rivolto a familiari e parenti. Entro la prima decade di novembre. “In questo modo si potrebbero riprendere visite programmate e contingentate” nelle strutture, come si legge sul sito della Regione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Non bisogna arretrare di un millimetro sulle norme di sicurezza, ma non possiamo ignorare il dolore dei familiari dei degenti che non vogliono lasciarli soli”, così il vicepresidente dell’, Elly Schlein e l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, in calce alla notizia che la Regione di Bologna è al lavoro per dotare i gestori delleresidenziali per(Rsa e Rsd) diper favorire una modalità di screening immediato rivolto a familiari e parenti. Entro la prima decade di. “In questo modo si potrebbero riprendere visite programmate e contingentate” nelle, come si legge sul sito della Regione. ...

