Tamponi rapidi nelle farmacie e dai medici di base: il ministro Speranza annuncia la sperimentazione nelle regioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Poco fa si è tenuta la riunione alla quale hanno preso parte le regioni con il ministro della Salute, Robert Speranza, incentrata sui tracciamenti. Un vertice nel corso del quale, visto il gran caos di questi giorni sia nei drive-in che nei laboratori privati, il ministro ha finalmente ufficializzato che "Si lavora per convenzione con medici di medicina generale per far rientrare il tampone tra i punti dovuti, anche perché in base al numero di tamponi che Arcuri, come da fabbisogno regionale richiesto, sta acquistando sarà necessario aumentare il numero dei tamponi effettuati". Speranza: "Dopo Trento, sono pronto a controfirmare le ordinanze condivise"

