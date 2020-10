Superbonus | Esposito Periti Industriali | l lavoro per creare un pool di professionisti a supporto della filiera

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Consiglio nazionale deiè alper la creazione di undi, i Consulenti tecnici, per gestire l’interadel. Lo rende noto il presidente del Consiglio Nazionale deiGiovanni, per il quale “siamo davanti a un’incredibile opportunità di rilancio, ma districarsi tra certificazioni e tipologie di lavori ammessi rischia di vanificare gli sforzi e i benefici che si possono ottenere”. “Per questo – spiega – stiamo pensando di dar vita a unspecializzato ditecnici che possa guidare imprese, pubbliche ...

