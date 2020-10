Suicide doors - Quelle curiose portiere dal fascino vintage - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Belle e appariscenti, ma non sempre pratiche: lea vento, incernierate posteriormente, hanno avuto un largo impiego nel mondo dellauto nella prima metà del secolo scorso.Le origini. Agli albori della motorizzazione, infatti, lo status symbol era ancora la carrozza trainata dai cavalli, che adottava sportelli così incardinati. Motivo per cui si scelse questa soluzione anche sulle automobili dellepoca, progressivamente abbandonata nel secondo dopoguerra anche per motivi di sicurezza: in tempi in cui luso delle cinture non era obbligatorio, infatti, cera il rischio che la portiera si aprisse improvvisamente per le forze daria, facendo scivolare dallauto il passeggero.Vari nomi. Un aspetto, quello appena descritto, che ha reso noti questi sportelli soprattutto come, ovvero porte suicidio. Sono ...