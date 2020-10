Stupro Latina | Valente Pd | “I casi allo scoperto sono solo la punta dell’iceberg”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “A Latina, durante il lockdown, una violenza di gruppo terribile contro una ragazza di 12 anni. Oggi i tre uomini colpevoli sono stati arrestati in seguito alla denuncia della madre e dopo che la minore è stata ascoltata dalla polizia in un ambiente protetto, per evitare di farle rivivere le atrocità di quegli stupri. Questa è una delle tante violenze perpetrate a danni di donne e bambine durante i mesi di quarantena. Ma i casi che vengono allo scoperto sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno radicato e diffuso“. Così su Facebook la senatrice Pd e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio Valeria Valente.