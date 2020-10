Stretta sui condannati e i senzatetto non britannici (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo i “criminali” stranieri, i senzatetto. Dal primo gennaio prossimo, una volta compiuto il periodo di transizione post-Brexit, gli appartenenti a entrambe le categorie che non godano dell’invidiabile privilegio di essere sudditi della corona saranno deportati – sì, deportati – nei rispettivi paesi di origine. O sarà loro vietato l’ingresso nel paese. È la nuova, umanitaria misura varata dalla titolare del dicastero dell’Interno Priti Patel: testè annunciata, attualmente al vaglio delle Camere e che sarà discussa il prossimo 4 novembre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo i “criminali” stranieri, i. Dal primo gennaio prossimo, una volta compiuto il periodo di transizione post-Brexit, gli appartenenti a entrambe le categorie che non godano dell’invidiabile privilegio di essere sudditi della corona saranno deportati – sì, deportati – nei rispettivi paesi di origine. O sarà loro vietato l’ingresso nel paese. È la nuova, umanitaria misura varata dalla titolare del dicastero dell’Interno Priti Patel: testè annunciata, attualmente al vaglio delle Camere e che sarà discussa il prossimo 4 novembre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

LaStampa : Brexit, stretta sui senzatetto stranieri in Gran Bretagna. Rischiano l’espulsione - pierbaroni : RT @fabiogui64: #Brexit, stretta sui #senzatetto #stranieri in #GranBretagna. Rischiano l’#espulsione Lo prevedono le nuove e più severe re… - gabbea61 : GRANDE! ESEMPIO DA SEGUIRE CHI DELINQUE VA CONDANNATO E CACCIATO A CALCI NEL CULO FUORI DAL NS PAESE CHE VADA A SCO… - DriverMattia198 : RT @DevisuCarlo84: Altro lato positivo del NON essere in Europa. Commetti reati? Ti butto fuori a calci in culo. - 1970Germano : RT @fabiogui64: #Brexit, stretta sui #senzatetto #stranieri in #GranBretagna. Rischiano l’#espulsione Lo prevedono le nuove e più severe re… -

