STM corre dopo conti trimestre

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Punta con decisione al rialzo la performance di STMicroelectronics, con una variazione percentuale dell’1,21%, in una giornata difficile per la Borsa di Milano. Il titolo beneficia dei solidi risultati del terzoe della guidance per fine anno. Comparando l’andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che l’azienda italo-francese di semiconduttori mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale -0,78%, rispetto a -3,01% del principale indice della Borsa di Milano). Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della ...