Stati Uniti | altro giovane afroamericano ucciso dalla polizia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un 19enne, Marcellis Stinette, è statoda un agente dia Waukegan, in Illinois. Secondo quanto riportato dai media locali, il poliziotto ha sparato contro una macchina che, dopo esser stata fermata per un controllo, si era mossa in retromarcia. “Mentre l’agente usciva dal veicolo e si avvicinava sull’auto sospetta – si legge nel comunicato della– questa ha iniziato ad andare in retromarcia e l’agente ha sparato con la sua semi-automatica temendo per la sua sicurezza”. Nessun arma è stata trovata all’interno della macchina. Al momento della sparatoria, a bordo dell’abitacolo, c’erano anche la fidanzata e il figlio di Marcellis. “Quando l’ho vista mi ha detto: ‘Mamma, ci hanno sparato per non ...