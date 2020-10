Stasera in tv “Doc, nelle tue mani”: trama e anticipazioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di questa sera di “Doc, nelle tue mani”, con Luca Argentero, in onda su Rai 1. La nuova puntata di “Doc, nelle tue mani” la fiction targata Rai1, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, con Matilde Gioli e Luca Argentero nei panni del dottor Fanti, … L'articolo Stasera in tv “Doc, nelle tue mani”: trama e anticipazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di questa sera di “Doc,tue mani”, con Luca Argentero, in onda su Rai 1. La nuova puntata di “Doc,tue mani” la fiction targata Rai1, diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, con Matilde Gioli e Luca Argentero nei panni del dottor Fanti, … L'articoloin tv “Doc,tue mani”:è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Raiofficialnews : ??Torna la fiction rivelazione dell’anno: #DOCnelleTueMani, in prima visione da stasera alle 21:25 su @RaiUno e… - marzia_bernardi : RT @Raiofficialnews: ??#DOCnelleTueMani, la trama degli episodi in onda stasera in prima visione alle 21:25 su @RaiUno ? - zapper_it : RT @LorenzoScali5: Stasera nuovo appuntamento con #DocNelleTueMani, ecco cosa succederà... (questa serie mi sta prendendo più del dovuto,… - DocNelleTueMani : RT @Raiofficialnews: ??#DOCnelleTueMani, la trama degli episodi in onda stasera in prima visione alle 21:25 su @RaiUno ? - Socialupmag : Doc-nelle tue mani: allerta spoiler! Pronti per la nuova puntata di stasera? #docnelletuemani #lucaargentero… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera “Doc In Irpinia la â??Casa dellâ??Orcoâ?? fiore allâ??occhiello per Taurasi e Fiano ciociariaoggi.it