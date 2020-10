Spostamenti interprovinciali: cosa sono e cosa significano in Campania (Di giovedì 22 ottobre 2020) Spostamenti interprovinciali vietati in Campania: in pratica, la nuova ordinanza licenziata dalla giunta De Luca è contenuto anche il divieto di spostarsi da una provincia all’altra se non per motivi essenziali legati ad esigenze lavorative, relative alla salute e comprovati motivi scolastici e familiari. Non ci può spostare dalla propria provincia, invece, per raggiungere le seconde case.Segui Termometro Politico su Google News Spostamenti interprovinciali vietati in Campania Spostamenti interprovinciali vietati in Campania nell’ottica di limitare l’aumento dei contagi di Covid: nella nuova ordinanza del Governatore campano De Luca anche il divieto di spostarsi tra una provincia ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020)vietati in: in pratica, la nuova ordinanza licenziata dalla giunta De Luca è contenuto anche il divieto di spostarsi da una provincia all’altra se non per motivi essenziali legati ad esigenze lavorative, relative alla salute e comprovati motivi scolastici e familiari. Non ci può spostare dalla propria provincia, invece, per raggiungere le seconde case.Segui Termometro Politico su Google Newsvietati invietati innell’ottica di limitare l’aumento dei contagi di Covid: nella nuova ordinanza del Governatore campano De Luca anche il divieto di spostarsi tra una provincia ...

rosariaraffone : RT @SLN_Magazine: Dal 23 Ottobre, per potersi spostare tra province, in Campania sarà necessario compilare l'autocertificazione. Sarà quind… - Anonimoperora : @sailor_snickers Sono bloccati gli spostamenti interprovinciali. - fistelinassist : COVID-19 - Notizie - Modulo autocertificazione per spostamenti interprovinciali. - SLN_Magazine : Dal 23 Ottobre, per potersi spostare tra province, in Campania sarà necessario compilare l'autocertificazione. Sarà… - Renato_Sivio : @Reg_Campania @VincenzoDeLuca @Tg1Raiofficial @tg2rai ordinanza 82 vieta spostamenti interprovinciali senza limiti… -