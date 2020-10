Speranza torna sui social dopo Temptation Island e spiega come sta: il web avanza una pretesa (FOTO) (Di giovedì 22 ottobre 2020) dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, Speranza Capasso è tornata sui social. La ragazza aveva precedentemente disattivato il suo account, per poi riattivarlo in questi giorni. In molti ritengono che questa sia stata solo una strategia per consentire anche ad Alberto Maritato di guadagnare follower. Ad ogni modo, la ragazza ha pubblicato una IG Stories ed un post in cui ha raccontato come sta. Speranza spiega come sta dopo Temptation Island Speranza Capasso è tornata sui social dopo Temptation Island. come ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 22 ottobre 2020)la messa in onda dell’ultima puntata diCapasso èta sui. La ragazza aveva precedentemente disattivato il suo account, per poi riattivarlo in questi giorni. In molti ritengono che questa sia stata solo una strategia per consentire anche ad Alberto Maritato di guadagnare follower. Ad ogni modo, la ragazza ha pubblicato una IG Stories ed un post in cui ha raccontatosta.staCapasso èta sui...

ninoBertolino : RT @ilgiornale: Le parole di Conte e Speranza riaccendono il dibattito. La terapeuta Slepoj: 'Non reggeremo psicologicamente' - ilgiornale : Le parole di Conte e Speranza riaccendono il dibattito. La terapeuta Slepoj: 'Non reggeremo psicologicamente'… - donchi06 : RT @CentroneAnna: Tutto torna nella vita: la gentilezza, l'affetto, la cura, l'emozione, la speranza..perché la vita per quanto assurda pos… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Lazio Torna l'autocertificazione per gli spostamenti - agenzia_nova : #Lazio Torna l'autocertificazione per gli spostamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza torna Speranza torna a parlare di lockdown: “State a casa il più possibile” Thesocialpost.it Il nuovo modulo di autocertificazione in pdf per spostarsi in Lombardia durante il coprifuoco

È stato pubblicato sul sito del Viminale il nuovo modulo di autocertificazione per spostarsi in Lombardia dalle 23 alle 5 a partire da stasera, ...

Coronavirus, Roberto Speranza ospite di Accordi&Disaccordi venerdì 23 ottobre alle 22.45 su Nove. Con Marco Travaglio

L’appuntamento di approfondimento sulla politica e l’attualità del Nove torna puntuale venerdì 23 ottobre alle 22.45: ad ‘Accordi&Disaccordi’ l’ospite dei conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi è il mi ...

È stato pubblicato sul sito del Viminale il nuovo modulo di autocertificazione per spostarsi in Lombardia dalle 23 alle 5 a partire da stasera, ...L’appuntamento di approfondimento sulla politica e l’attualità del Nove torna puntuale venerdì 23 ottobre alle 22.45: ad ‘Accordi&Disaccordi’ l’ospite dei conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi è il mi ...