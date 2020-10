Sorpresa amarissima per Emma! Il pranzo con l’amica finisce male | ci sono le foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Emma Marrone sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista professionale. Oltre a essere molto apprezzata nel suo nuovo ruolo di giudice a X Factor, esperienza in cui tira fuori tutta la grinta che la contraddistingue per motivare i concorrenti, il suo singolo Latina sta spopolando. Ma nonostante queste soddisfazioni, il palco manca davvero tanto alla cantante salentina che, anche se è molto riservata sulla sua vita privata, non esita a condividere le sue sensazioni col suo pubblico social. “Ogni tanto mi viene la malinconia, sarei dovuta essere in tour insieme alla mia crew e insieme a tutti voi… Ma scaccio i cattivi pensieri cercando di fare del mio meglio!”, ha fatto sapere recentemente sul suo affollato profilo Instagram. (Continua dopo la) E poi: “Torneremo a essere NOI! E nel frattempo nonostante tutto provo a ...