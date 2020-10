Sondaggio: per 2 italiani su 3 il campionato si dovrebbe fermare (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per due italiani su tre il campionato di calcio di Serie A va sospeso. Di fronte alla seconda ondata di coronavirus che ha investito il nostro paese, anche il pallone, sport nazionale per eccellenza, dovrebbe fermarsi. Così secondo il Sondaggio Emg Acqua/Adnkronos. Alla domanda: “Per quella che è la sua percezione della situazione attuale, si dovrebbe fermare il campionato di calcio?”, il 65% degli interpellati ha risposto sì, il 31% no mentre e solo il 4% non ha fornito risposte. Il 68% di chi vota per lo stop al campionato è over 65%, il 64% ha tra i 35 e i 54 anni di età mentre il 54% è composto da under 35. A livello territoriale sono Isole e Nordest a sostenere con maggiore ... Leggi su calcioblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per duesu tre ildi calcio di Serie A va sospeso. Di fronte alla seconda ondata di coronavirus che ha investito il nostro paese, anche il pallone, sport nazionale per eccellenza,fermarsi. Così secondo ilEmg Acqua/Adnkronos. Alla domanda: “Per quella che è la sua percezione della situazione attuale, siildi calcio?”, il 65% degli interpellati ha risposto sì, il 31% no mentre e solo il 4% non ha fornito risposte. Il 68% di chi vota per lo stop alè over 65%, il 64% ha tra i 35 e i 54 anni di età mentre il 54% è composto da under 35. A livello territoriale sono Isole e Nordest a sostenere con maggiore ...

