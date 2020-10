Sondaggi politici Ipsos: contagi, 63% italiani dice no a cittadino poliziotto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli ultimi Sondaggi politici Ipsos per Di Martedì si sono occupati della seconda ondata di contagi che sta interessando il nostro Paese. I mezzi pubblici vengono considerati dalla maggioranza dei cittadini (64%) uno dei posti meno sicuri e dove è più alto il rischio contagio. L’allerta degli italiani circa la pandemia è molto alta. Basta dare un’occhiata ai giudizi riservati alle misure adottate dal governo per far fronte alla situazione contagi. Il 44% le considera adeguate mentre il 33% troppo blande. Solo il 13% le ritiene eccessive.Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi politici Ipsos: no al cittadino spia Il controllo dei ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli ultimiper Di Martedì si sono occupati della seconda ondata diche sta interessando il nostro Paese. I mezzi pubblici vengono considerati dalla maggioranza dei cittadini (64%) uno dei posti meno sicuri e dove è più alto il rischioo. L’allerta deglicirca la pandemia è molto alta. Basta dare un’occhiata ai giudizi riservati alle misure adottate dal governo per far fronte alla situazione. Il 44% le considera adeguate mentre il 33% troppo blande. Solo il 13% le ritiene eccessive.Segui Termometro Politico su Google News: no alspia Il controllo dei ...

