Sondaggi politici Demos | sempre meno si definiscono di destra o sinistra

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L’allontanamento degli italiani dalle ideologie politiche è un fenoche secondo gli ultimidinon si è fermata. Segui Termometro Politico su Google News Nell’ultima indagine realizzata è evidente come continui ad aumentare la quota di coloro che non si collocano politicamente e si dichiarano esterni. Erano il 27% nel 2013, il 30% nel 2018, il 34% nel 2020. A farne le spese è soprattutto il centro. Coloro che si definivano in tale collocazione sono scesi dal 20% al 16% in sette anni. Minori i cambiamenti per le altre posizioni. Laè passata dal 15% al 14%,1% anche per il Centro, dal 9% all’8%, e per il centro, dal 17% al 16%. ...