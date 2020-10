Sky: «Se non a vincerla, il Napoli può ambire alla finale di Europa League» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel salotto di Sky nel pre partita di Napoli-A si commenta le scelte di Gattuso per la gara di Europa League che ha deciso di far scendere in campo la formazione tipo senza troppo turn-over. Dal San Paolo Massimo Ugolini ha commentato «Gattuso si è subito concentrato sulla competizione Europea e vuole provare a vincerla perché ha una rosa per farlo e l’esperienza internazionale oramai collaudata e anche l’impressione che il mercato fatto in estate abbia messo a disposizione tante forse spendibili. Se non a vincerla il Napoli può ambire quanto meno alla finale» L'articolo Sky: «Se non a vincerla, il Napoli può ambire ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nel salotto di Sky nel pre partita di-A si commenta le scelte di Gattuso per la gara diche ha deciso di far scendere in campo la formazione tipo senza troppo turn-over. Dal San Paolo Massimo Ugolini ha commentato «Gattuso si è subito concentrato sulla competizione Europea e vuole provare aperché ha una rosa per farlo e l’esperienza internazionale oramai collaudata e anche l’impressione che il mercato fatto in estate abbia messo a disposizione tante forse spendibili. Se non ailpuòquanto meno» L'articolo Sky: «Se non a, ilpuò...

Ultime Notizie dalla rete : Sky non Kulusevski: "Tacco di Kiev come Del Piero col Borussia? Non ero nato ma, magari!" Sky Sport Sky, Marchetti: "Hysaj e Maksimovic in scadenza, ma vogliono restare. Su Emerson Palmieri..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky: “Europa League ... Andare oggi a parametro zero però non vuol dire ...

SKY - Di Bello: "Il Napoli ha il dovere di provare a vincere l’Europa League, protocollo? In Europa sono intransigenti"

A Radio Marte nel corso della tramissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Leo Di Bello, giornalista: “Napoli in Europa League? Credo che ancor più di Milan e Roma abbia il dovere di provare a vincer ...

