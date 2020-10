Sky: Daniele Adani escluso dagli studi Serie A ed Europa League (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il commentatore di Sky Lele Adani non fa più parte degli studi Serie A ed Europa League. Gli appassionati più fedeli probabilmente lo avevano notato, ma l’ex calciatore di Serie A, che fino all’anno scorso era presente stabilmente negli studi di Sky, quest’anno è stato impegnato altrove, come testimonia la sua presenza al fianco di Federico Zancan nella telecronaca del match Napoli-AZ Alkmaar. Non è stato reso noto il motivo del suo allontanamento, perciò ci ha provato Giancarlo Dotto su Dagospia a spiegarlo: “Il ragazzo a volte esagera, a volte inquietante quando ti pianta addosso quei suoi due fari morbosi, di sicuro nessuno può negare che sia una splendida e riconoscibile anomalia nel mucchio anonimo ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il commentatore di Sky Lelenon fa più parte degliA ed. Gli appassionati più fedeli probabilmente lo avevano notato, ma l’ex calciatore diA, che fino all’anno scorso era presente stabilmente neglidi Sky, quest’anno è stato impegnato altrove, come testimonia la sua presenza al fianco di Federico Zancan nella telecronaca del match Napoli-AZ Alkmaar. Non è stato reso noto il motivo del suo allontanamento, perciò ci ha provato Giancarlo Dotto su Dagospia a spiegarlo: “Il ragazzo a volte esagera, a volte inquietante quando ti pianta addosso quei suoi due fari morbosi, di sicuro nessuno può negare che sia una splendida e riconoscibile anomalia nel mucchio anonimo ...

Il commentatore di Sky Lele Adani non fa più parte degli studi Serie A ed Europa League. Gli appassionati più fedeli probabilmente lo avevano notato, ma l’ex calciatore di Serie A, che fino all’anno ...

