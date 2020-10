Situazione attuale coronavirus a Barcellona | tutto ciò che c’è da sapere

Leggi su viagginews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lapeggiora di giorno in giorno. La capitale catalana e tutta la Spagna sono tra le zone più colpite dal Covid-19 a livello mondiale. Ad ogni modo, è ancora possibile visitare il paese senza bisogno di motivare il viaggio. In Spagna è in corso una seconda ondata di casi di, … L'articolociò che c’è daè apparso prima sul sito ViaggiNews.com