Sintomi COVID | mancanza di respiro | febbre | tosse | i nuovi focolai li scopre Google

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Esistono forti correlazioni tra le ricerche di parole chiave sue le epidemie di Coronavirus in alcune parti degli Stati Uniti: sono state osservate fino a 16 giorni prima dell’emergere dei primi casi segnalati in alcuni stati. Una nuova ricerca, pubblicata su “Mayo Clinic Proceedings” ha fatto emergere il valore delle parole cercate sul web per individuaredi Sars-CoV-2. “Il nostro studio dimostra che inTrends sono presenti informazioni che precedono le epidemie e, con l’analisi predittiva, questi dati possono essere utilizzati per una migliore allocazione delle risorse per quanto riguarda test, dispositivi di protezione individuale, farmaci e altro“, ha spiegato Mohamad Bydon, neurochirurgo della Mayo Clinic e ricercatore principale presso il laboratorio di ...