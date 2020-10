Simposi scientifici Aifi: “Linee guida e buone prassi per l’Evidence Based Practice dei fisioterapisti” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “Con la pubblicazione della Legge Gelli-Bianco e dei decreti ad essa collegati si è aperta una nuova sfida nel percorso di crescita e sviluppo delle professioni sanitarie in Italia: dotarsi di Linee Guida e Buone pratiche che informino l’agire professionale e che guidino i professionisti nel quotidiano verso una pratica sempre più basata sulle più recenti acquisizioni che possono essere tratte dalla letteratura scientifica”: con questa impostazione di grande responsabilità associativa e professionale si aprono domani i Simposi Scientifici Precongressuali 2020 dell’Associazione Italiana Fisioterapisti-AIFI (23-24 ottobre), evento in diretta on-line proposto attraverso una piattaforma interattiva digitale aperta a 500 partecipanti. I Simposi – che si tengono in apertura del Congresso nazionale AIFI 2020 (24-25 ottobre) – sono dedicati a “Linee Guida e Buone pratiche in Fisioterapia”, argomento divenuto centrale proprio alla luce della Legge 8 marzo 2017, n. 24, più nota come Legge Gelli-Bianco.GLI OBIETTIVI DEI SIMPOSI Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “Con la pubblicazione della Legge Gelli-Bianco e dei decreti ad essa collegati si è aperta una nuova sfida nel percorso di crescita e sviluppo delle professioni sanitarie in Italia: dotarsi di Linee Guida e Buone pratiche che informino l’agire professionale e che guidino i professionisti nel quotidiano verso una pratica sempre più basata sulle più recenti acquisizioni che possono essere tratte dalla letteratura scientifica”: con questa impostazione di grande responsabilità associativa e professionale si aprono domani i Simposi Scientifici Precongressuali 2020 dell’Associazione Italiana Fisioterapisti-AIFI (23-24 ottobre), evento in diretta on-line proposto attraverso una piattaforma interattiva digitale aperta a 500 partecipanti. I Simposi – che si tengono in apertura del Congresso nazionale AIFI 2020 (24-25 ottobre) – sono dedicati a “Linee Guida e Buone pratiche in Fisioterapia”, argomento divenuto centrale proprio alla luce della Legge 8 marzo 2017, n. 24, più nota come Legge Gelli-Bianco.GLI OBIETTIVI DEI SIMPOSI

A Roma, dal 23 al 25, il Congresso nazionale dell'Associazione Italiana Fisioterapisti, col passaggio ad associazione tecnico-scientifica

