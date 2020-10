Sicurezza: Salvini, ’16 giorni per firma decreto, costi salatissimi per accoglienza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Sedici giorni per far firmare il Dl Sicurezza al Capo dello Stato, dal 5 ottobre scorso a ieri sera, alla faccia dell’urgenza indispensabile per giustificare un decreto. Nemmeno il Dl Rilancio, atteso per circa una settimana, era arrivato a tanto nonostante la mancanza di più di 90 decreti attuativi e i dubbi della Ragioneria per la mancanza di copertura. Cos’è successo? Non sarà stato un problema di copertura finanziaria, visto il conto salatissimo della nuova accoglienza?” Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.“Il tutto -aggiunge il leader del Carroccio- accade nelle ore in cui gli sbarchi continuano, troppi centri di accoglienza registrano rivolte, un poliziotto ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Sediciper farre il Dlal Capo dello Stato, dal 5 ottobre scorso a ieri sera, alla faccia dell’urgenza indispensabile per giustificare un. Nemmeno il Dl Rilancio, atteso per circa una settimana, era arrivato a tanto nonostante la mancanza di più di 90 decreti attuativi e i dubbi della Ragioneria per la mancanza di copertura. Cos’è successo? Non sarà stato un problema di copertura finanziaria, visto il conto salatissimo della nuova?” Lo afferma il segretario della Lega, Matteo.“Il tutto -aggiunge il leader del Carroccio- accade nelle ore in cui gli sbarchi continuano, troppi centri diregistrano rivolte, un poliziotto ...

(Adnkronos) - "Sedici giorni per far firmare il Dl Sicurezza al Capo dello Stato ... Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini."Il tutto -aggiunge il leader del Carroccio- accade nelle ore ...

