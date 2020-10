Si affaccia l’ombra della zona rossa per le grandi città | lo spettro del lockdown nazionale oltre i 2 300 ricoveri nelle terapie intensive

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Lo scenario da scongiurare è quello del. Lo ripete da giorni il premier Giuseppe Conte ribadendo che quella sarebbe una soluzione da evitare fino all’ultimo, consapevole poi che gli effetti sull’economia del Paese sarebbero devastanti, come non mancano di ricordare da Confindustria a Confesercenti, a cominciare dal capo degli industriali Carlo Bonomi che già a inizio del mese aveva avvertito che: «Un altronon possiamo permettercelo». Il tempo però tiranno, così la curva epidemiologica che solo ieri ha fatto registrare il record di contagi di Coronavirusi 15 mila, mentre Regioni come Lombardia seguita dal Lazio procedono a imporre per ora il coprifuoco notturno e nuove ...