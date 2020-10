Serie C, rinviata Catanzaro-Palermo (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Lega Pro ha comunicato il rinvio del match della 7.ma giornata di Serie C Catanzaro-Palermo al 4 novembre a causa del Covid che ha colpito 10 tesserati rosanero. Questo il dispositivo: Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Catanzaro-Palermo, in programma domenica 25 Ottobre 2020, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, venga posticipata, sentite le società, a MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 17.30. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Lega Pro ha comunicato il rinvio del match della 7.ma giornata dial 4 novembre a causa del Covid che ha colpito 10 tesserati rosanero. Questo il dispositivo: Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara, in programma domenica 25 Ottobre 2020, Stadio “Nicola Ceravolo”,, venga posticipata, sentite le società, a MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 17.30. ITA Sport Press.

