Serie C, Livorno: dopo il ritrovamento di croci e testa di maiale sul campo del Picchi, si prospetta la messa in mora (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua a essere scottante la situazione societaria in casa Livorno e la sconfitta in casa, rimediata ieri contro il Novara, alimenta ulteriormente la crisi societaria dei labronici.dopo quanto rinvenuto nella mattinata di ieri sul campo da gioco dello stadio Armando Picchi di Livorno - ovvero tre croci piantate nel prato verde, una testa di maiale e uno striscione con la scritta “Pagherete caro, pagherete tutto” - il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato: "Tali gesti sono inaccettabili e in contrasto con i messaggi positivi in cui la nostra Lega e il nostro calcio crede e si fonda. La Serie C si dissocia da ogni forma di violenza e interpreta, ogni giorno con i propri club, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua a essere scottante la situazione societaria in casae la sconfitta in casa, rimediata ieri contro il Novara, alimenta ulteriormente la crisi societaria dei labronici.quanto rinvenuto nella mattinata di ieri sulda gioco dello stadio Armandodi- ovvero trepiantate nel prato verde, unadie uno striscione con la scritta “Pagherete caro, pagherete tutto” - il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato: "Tali gesti sono inaccettabili e in contrasto con iggi positivi in cui la nostra Lega e il nostro calcio crede e si fonda. LaC si dissocia da ogni forma di violenza e interpreta, ogni giorno con i propri club, ...

