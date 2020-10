Serie C, disservizi di Eleven Sports: la proposta alla Lega Pro del presidente della Ternana (Di giovedì 22 ottobre 2020) Proseguono i disservizi di Eleven Sports che non ha permesso ai propri utenti di usufruire del servizio.Su tale questione è intervenuto in modo concreto il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, che ha confermato il volere del club umbro di trasmettere le gare casalinghe e non su CusanoTv. Le sue parole tramite il proprio account instagram."Come tutti sapete, come Università Niccolò Cusano, siamo proprietari del canale 264 del digitale terreste, Cusano Italia TV. Ieri abbiamo mandato una richiesta ufficiale alla Lega Pro, attraverso la quale abbiamo offerto 230mila euro per le partite stagionali, in casa e trasferta, della Ternana, da poter trasmettere sulla tv nazionale, chiaramente anche a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Proseguono idiche non ha permesso ai propri utenti di usufruire del servizio.Su tale questione è intervenuto in modo concreto il, Stefano Bandecchi, che ha confermato il volere del club umbro di trasmettere le gare casalinghe e non su CusanoTv. Le sue parole tramite il proprio account instagram."Come tutti sapete, come Università Niccolò Cusano, siamo proprietari del canale 264 del digitale terreste, Cusano Italia TV. Ieri abbiamo mandato una richiesta ufficialePro, attraverso la quale abbiamo offerto 230mila euro per le partite stagionali, in casa e trasferta,, da poter trasmettere sulla tv nazionale, chiaramente anche a ...

