Serie B | le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La Lega B ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per laBKT 2020/21, in programma tra sabato 23 e domenica 25 ottobre 2020. Queste tutte leCosenza – Lecce Gianluca Aureliano di Bologna Colarossi – Trinchieri IV Ufficiale: Robilotta Cremonese – Brescia Simone Sozza di Seregno Tolfo – Marchi IV Ufficiale: Illuzzi Empoli – Pisa Fabio Maresca di Napoli Lombardi – Lombardo IV Ufficiale: Rapuano Monza – ChievoVerona Rosario Abisso di Palermo Sechi – Perrotti IV Ufficiale: Amabile Pescara – Frosinone Matteo Gariglio di Pinerolo Prenna – Scarpa IV Ufficiale: Sacchi Pordenone – Reggina Eugenio Abbattista di Molfetta Baccini – ...

Lamezia Terme - Prestigiosa designazione per la lametina Martina Molinaro che scenderà in campo domani sera, unitamente alle colleghe Graziella Pirriatore (AE), Lucia Abruzzese ...Di seguto le designazioni arbitrali della quinta giornata del campionato di Serie B in programa sabato 24 alle ore 14: Empoli - Pisa (23/10, ore 21) arbitro: Maresca ...