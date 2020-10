Serie B, le designazioni arbitrali della 5a giornata: Empoli-Pisa a Maresca, Cosenza-Lecce… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2020/21 in programma sabato 24 ottobre 2020.Cosenza – LECCE Domenica 25/10 h. 15.00AURELIANOCOLAROSSI – TRINCHIERIIV: ROBILOTTACREMONESE – BRESCIA Domenica 25/10 h. 21.00SOZZATOLFO – MARCHIIV: ILLUZZIEmpoli – Pisa Venerdì 23/10 h. 21.00MarescaLOMBARDI – LOMBARDOIV: RAPUANOMONZA – CHIEVO h. 14.00ABISSOSECHI – PERROTTIIV: AMABILEPESCARA – FROSINONE h. 16.00GARIGLIOPRENNA – SCARPAIV: SACCHIPORDENONE – REGGINA h. 14.00ABBATTISTABACCINI – MOROIV: PATERNAREGGIANA – CITTAdella h. 14.00SANTOROLONGO – ROSSI M.IV: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 5ªdi andata del Campionato diB 2020/21 in programma sabato 24 ottobre 2020.– LECCE Domenica 25/10 h. 15.00AURELIANOCOLAROSSI – TRINCHIERIIV: ROBILOTTACREMONESE – BRESCIA Domenica 25/10 h. 21.00SOZZATOLFO – MARCHIIV: ILLUZZIVenerdì 23/10 h. 21.00LOMBARDI – LOMBARDOIV: RAPUANOMONZA – CHIEVO h. 14.00ABISSOSECHI – PERROTTIIV: AMABILEPESCARA – FROSINONE h. 16.00GARIGLIOPRENNA – SCARPAIV: SACCHIPORDENONE – REGGINA h. 14.00ABBATTISTABACCINI – MOROIV: PATERNAREGGIANA – CITTAh. 14.00SANTOROLONGO – ROSSI M.IV: ...

gara della 5a giornata in serie A in programma dopodomani alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. Suoi assistenti sono Alassio e Bottegoni, quarto uomo Manganiello; al Var Di Bello, mentre Avar è ...

