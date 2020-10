Serie B | il Venezia ha voglia di volare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La squadra durante i festeggiamenti del gol di Aramu- Foto di Paola Garbuio/LaPresse In un martedì sera di Champions, laB non si è fermata. Il, tra le mura amiche, ha battuto il Pescara 4-0 nella partita valevole per per la 4a giornata di campionato…una prestazione da “Coppa dei Campioni”. Ilsi candida come mina vagante Una vittoria è sempre una vittoria e contro il Pescara mancava da ben 16 anni. La squadra di Paolo Zanetti si è imposta al Penzo con un risultato netto, chiaro: 4-0. Ilha annientato il Pescara, il quale probabilmente sta vivendo già una crisi di risultati. Il primo tempo è stato equilibrato, con una fase di studio che è durata fino al 45′, quando Aramu decide di sbloccare il ...