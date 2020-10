Serie B, due squalificati dal giudice sportivo alla quarta giornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 2 i calciatori squalificati dal giudice sportivo a margine della 4a giornata della Serie BKT. Nzita (Pescara) e Tiritiello (Cosenza) salteranno la prossima gara di campionato. In allegato e a questo link il comunicato ufficiale del giudice sportivo. Gare del 20-21 ottobre 2020 – quarta giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA giornata EFFETTIVA DI GARA NZITA THETO Mardochee (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. TIRITIELLO ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 2 i calciatoridala margine della 4adellaBKT. Nzita (Pescara) e Tiritiello (Cosenza) salteranno la prossima gara di campionato. In allegato e a questo link il comunicato ufficiale del. Gare del 20-21 ottobre 2020 –andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: CALCIATORICALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNAEFFETTIVA DI GARA NZITA THETO Mardochee (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. TIRITIELLO ...

