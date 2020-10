Serie B, 16 positivi in casa Reggiana: chiesto il rinvio contro il Cittadella (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si registrano nuovi casi nel campionato di Serie B, nel dettaglio in casa Reggiana: si tratta di 11 calciatori più 5 membri dello staff. Il club ha chiesto di rinviare la partita in programma sabato alle 14.00, contro il Cittadella. Ecco il comunicato ufficiale del club. “AC Reggiana comunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra un aumento dei casi di positività al Covid-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario – come da protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC – e continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si registrano nuovi casi nel campionato diB, nel dettaglio in: si tratta di 11 calciatori più 5 membri dello staff. Il club hadi rinviare la partita in programma sabato alle 14.00,il. Ecco il comunicato ufficiale del club. “ACcomunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra un aumento dei casi dità al Covid-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I tesserati sono stati messi in isolamento fiduciario – come da protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC – e continuerà su di loro un’attività di monitoraggio da parte dello ...

