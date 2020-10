Serie B, 16 positivi al Covid in casa Reggiana: chiesto il rinvio della gara contro il Cittadella (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 11 i giocatori della Reggiana positivi al Covid-19 ai quali si uniscono 5 membri dello staff tecnico.Dopo questi numeri il club emiliano ha dunque chiesto, come da regolamento, la possibilità che la sfida di Serie B contro il Cittadella, in programma sabato alle 14.00, venga rinviata a data da destinarsi.Palermo-Turris, parla Ghirelli: “Ecco perchè si è deciso di rinviare il match del Barbera”LA NOTA DEL CLUB - "AC Reggiana comunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra un aumento dei casi di positività al Covid-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono 11 i giocatorial-19 ai quali si uniscono 5 membri dello staff tecnico.Dopo questi numeri il club emiliano ha dunque, come da regolamento, la possibilità che la sfida diil Citta, in programma sabato alle 14.00, venga rinviata a data da destinarsi.Palermo-Turris, parla Ghirelli: “Ecco perchè si è deciso di rinviare il match del Barbera”LA NOTA DEL CLUB - "ACcomunica che gli esami effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato all’interno del gruppo squadra un aumento dei casi dità al-19, attualmente riscontrati in 11 calciatori e 5 membri dello staff tecnico. I ...

