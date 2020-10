Serie A | Tutti i numeri della quinta giornata

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il primo big matchdiA vede il Genoa – reduce dal pareggio sofferto ottenuto contro il Verona nel Monday Night – ospitare al Ferraris l’Inter di Conte, che dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in extremis contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League deve ritrovare il successo.L’Inter ha vinto le ultime quattro sfide diA contro il Genoa con un punteggio complessivo di 16-0 e si presenta a questo incontro da favorita. L’Inter risulta molto più aggressiva sia in fase offensiva (96% vs 92%) che difensiva (93% vs 88%), ma le due squadre si equivalgono in termini di efficienza nel pressing (89%). Inoltre dal punto di vista tecnico il divario tra le due squadre è del 2% a favore dei nerazzurri, mentre da quello ...